Общая тенденция к ослаблению рубля сохраняется - "Велес Капитал"

Общая тенденция к ослаблению рубля сохраняется, считает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

Во вторник уже в утренние часы доллар успел обновить очередной максимум с апреля 2022 года, укрепившись до 79,6 руб./$1, констатирует эксперт. Однако со второй половины дня американская валюта начала терять позиции и скорректировалась ниже 79 руб./$1. Впрочем, в конце рабочего дня доллар вновь предпринимал попытки укрепления и торговался в районе 79,3 руб./$1.

"Резкое ослабление рубля за последние дни во многом схоже с ситуацией в конце декабря прошлого года, - полагает Кравченко. - Вероятно, как и в декабре, основное давление на рубль оказала нестабильность притока валютной выручки в условиях ограничений на российский экспорт. Однако в этот раз ограниченное предложение зарубежной валюты, судя по всему, сопровождалось резко возросшим на нее спросом со стороны отдельных крупных участников рынка. Это может быть связано с процессом реализации российских активов западными компаниями и их уходом с рынка РФ. На указанные факторы ("провалы" в потоках валютной выручки и локально высокий спрос на валюту) также накладывается дальнейшее сокращение ликвидности на рынке, которое усиливает волатильность в периоды изменения баланса спроса и предложения валюты".

На взгляд аналитика, общая тенденция к ослаблению рубля сохраняется, но Кравченко полагает, что резкие движения последних дней во многом имеют локальный характер и сформированы под влиянием сокращающейся ликвидности на валютном рынке. "Весьма вероятно, что уже в ближайшее время локальный пик укрепления валюты будет пройден, или он уже был пройден, поэтому рубль вернет часть позиций, и ситуация на какое-то время вновь стабилизируется", - прогнозирует эксперт "Велес Капитала".

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