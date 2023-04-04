Рубль подешевеет до 80 руб./$1 к концу 2К23 - SberCIB

Рубль подешевеет до 80 руб./$1 к концу II квартала 2023 года, но к концу III квартала, скорее всего, укрепится до 78 руб./$1, считает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Рубль в марте и начале апреля подешевел на 6%, до 79,5 руб./$1, - отмечает эксперт. - Главная причина - значительный отток капитала, поскольку иностранные компании продают свой российский бизнес. Мы полагаем, что уже в апреле рубль может подешеветь до 80 руб./$1. Вряд ли он упадёт сильнее - в таком случае повысится риск ускорения инфляции. Чтобы помешать этому, правительство может ограничить отток иностранного капитала. Кроме того, Минфин продолжит продавать юани по бюджетному правилу, что тоже поддержит рубль. По нашей оценке, в апреле объем таких продаж должен вырасти до 140 млрд рублей, что на 20 млрд рублей больше, чем в марте. В базовом сценарии мы ждём, что рубль подешевеет до 80 руб./$1 к концу II квартала, но к концу III квартала укрепится до 78 руб./$1, а к концу четвертого - до 75руб./$1. Рубль может получить поддержку, если цена Urals приблизится к $70/барр. к концу года".

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