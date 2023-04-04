.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Conagra Brands с целью $41,2
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 апреля 2023 года 17:30
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Conagra Brands с целью $41,2
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Conagra Brands с целью $41,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $35,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Conagra Brands опубликует квартальный отчет в среду, 5 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $3,09 млрд и прибыли на акцию $0,6404. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость "С точки зрения технического анализа бумага находится на сильном уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $35,5 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,90", - отмечают эксперты. Conagra Brands - американская холдинговая компания по производству потребительских товаров со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс. Conagra производит и продает продукцию под различными торговыми марками, которые доступны в супермаркетах, ресторанах и заведениях общественного питания. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-CONAGRA/BRANDS-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
04 апреля 2023 года 19:01
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг "Мать и дитя" до 610 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на горизонте года 13,5%, сообщается в комментарии. "Выручка сети частных клиник "Мать и дитя" в 2022 году не смогла вырасти, а EBITDA и чистая прибыль вовсе упали, - отмечают... читать дальше
.04 апреля 2023 года 18:41
Общая тенденция к ослаблению рубля сохраняется, считает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. Во вторник уже в утренние часы доллар успел обновить очередной максимум с апреля 2022 года, укрепившись до 79,6 руб./$1, констатирует эксперт. Однако со второй... читать дальше
.04 апреля 2023 года 18:21
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Bank of China с целевой ценой HKD3,40 за штуку, что предполагает потенциал роста 12% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Доход и чистая прибыль госбанка в 2022 году выросла на 5% г/г. BOC... читать дальше
.04 апреля 2023 года 17:06
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1308,1 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста с текущих уровней на 11,3%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "НОВАТЭК" подал заявку на участие в отборе покупателя доли в ООО "Сахалинская энергия" - новом... читать дальше
.04 апреля 2023 года 16:39
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 710 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: 638 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что компания активно... читать дальше
.04 апреля 2023 года 16:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для бумаг "Татнефти" с "держать" до "покупать" с целевой ценой для обыкновенных акций 610 руб. за штуку, для привилегированных - 570 руб., сообщается на портале БКС Экспресс. "Сейчас бумаги подходят к цели в области 400 руб. - максимум ноября... читать дальше
.04 апреля 2023 года 15:47
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с целевой ценой $527 за штуку на март 2024 года, что предполагает потенциал роста 1% без учета дивидендов, отмечается в материале инвесткомпании. "Несмотря на рост котировок Lam Research в последние недели, мы сохраняем консервативный взгляд... читать дальше
.04 апреля 2023 года 15:21
Вероятно движение индекса S&P 500 к отметке 4200 пунктов на торгах во вторник, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 завершил вторые подряд торги выше отметки 4100, на которой до этого в последний раз находился в феврале. Пробой данного психологически значимого барьера... читать дальше
.04 апреля 2023 года 14:56
Аналитики "Финама" понизили рейтинг акций "Роснефти" с "покупать" до "держать" и сохраняют целевую цену на уровне 391,9 руб. за штуку, что соответствует потенциалу снижения 0,2%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Понижение рейтинга связано с бурным ростом акций в последние... читать дальше
.04 апреля 2023 года 14:36
Оптимистичный сценарий для рубля в апреле - диапазон 76-80 руб./$1 с тяготением к его нижней границе, полагает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Апрель может стать переломным для рубля, если ситуация на сырьевом рынке и других площадках продолжит улучшаться, - считает эксперт. - Однако резкое... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.