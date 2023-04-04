"БКС МИ" повысил до "покупать" рекомендацию для акций Татнефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для бумаг "Татнефти" с "держать" до "покупать" с целевой ценой для обыкновенных акций 610 руб. за штуку, для привилегированных - 570 руб., сообщается на портале БКС Экспресс.

"Сейчас бумаги подходят к цели в области 400 руб. - максимум ноября 2022 года - перед обширной и затяжной распродажей. Здесь вероятно замедление роста на фоне фиксации длинных позиций среднесрочными участниками на повышение. Спекулятивно настроенные игроки могут рискнуть и даже сыграть в шорт с соблюдением риск-менеджмента. Однако, вероятно, и это будет локальный откат", - пишет аналитик Михаил Зельцер.

Что касается долгосрочных перспектив, то за бумагу, по мнению эксперта, голосуют такие факторы, как полное восстановление котировок нефти, укрепление доллара почти до 80 руб./$1, что позитивно для баланса корпорации, а также постепенное сокращение спреда Urals с Brent.

"Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО за 2022 год значительно превысила ожидания, и сразу же в оценках рынка заиграл фактор будущих повышенных дивидендов. В связи с этим повышается долгосрочная фундаментальная стоимость корпорации, и меняется наша рекомендация по бумагам с "держать" до "покупать", - пишет Зельцер.

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