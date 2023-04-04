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04 апреля 2023 года 15:47
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с целевой ценой $527 за штуку на март 2024 года, что предполагает потенциал роста 1% без учета дивидендов, отмечается в материале инвесткомпании. "Несмотря на рост котировок Lam Research в последние недели, мы сохраняем консервативный взгляд на акции компании в текущий момент. Lam за счет высокой зависимости от рынка КНР по-прежнему под давлением торговых ограничений США, а отыграть фактор ввода новых полупроводниковых фабрик в США, Японии и ЕС пока не получается в полной мере из-за слабеющей динамики мирового спроса на чипы. Долгосрочный потенциал бизнеса Lam остается высоким, но для его реализации может понадобиться время", - отмечает аналитик Александр Ковалев. Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, Lam предоставляет услуги по его обслуживанию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-LAM/RESEARCH-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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