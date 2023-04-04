"Финам" понизил рейтинг Роснефти до "держать"

Аналитики "Финама" понизили рейтинг акций "Роснефти" с "покупать" до "держать" и сохраняют целевую цену на уровне 391,9 руб. за штуку, что соответствует потенциалу снижения 0,2%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Понижение рейтинга связано с бурным ростом акций в последние несколько месяцев, подчеркивает аналитик Сергей Кауфман.

"С момента присвоения нами рейтинга "покупать" по акциям "Роснефти" 8 декабря они принесли инвесторам доходность 24% (с учетом дивидендов) и достигли нашей целевой цены, - констатирует эксперт. - Сильная динамика была связана со снижением рубля, ожиданием финальных дивидендов за 2022 год и недавним решением ОПЕК+ сократить добычу. Мы продолжаем позитивно смотреть на долгосрочные перспективы "Роснефти" за счет развития проекта "Восток Ойл", однако после роста последних месяцев считаем акции нефтяника справедливо оцененными".

"Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность "Роснефти" охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

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