Оптимистичный сценарий для рубля в апреле - диапазон 76-80 руб./$1 - БКС Экспресс

Оптимистичный сценарий для рубля в апреле - диапазон 76-80 руб./$1 с тяготением к его нижней границе, полагает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Апрель может стать переломным для рубля, если ситуация на сырьевом рынке и других площадках продолжит улучшаться, - считает эксперт. - Однако резкое подорожание нефти на старте месяца способно в более долгосрочной перспективе лишь усугубить проблемы, которые недавно вызвали распродажи на биржах и падение нефтяных цен. В то же время для устойчивого улучшения ситуации с дефицитом бюджета и сокращением валютных поступлений от экспорта необходимо закрепление котировок нефти на более высоких уровнях или существенное сокращение геополитического дисконта в ценах на поставляемые из России товары. Тем не менее в случае позитивной динамки нефтяных котировок рубль может не только приостановить ослабление, но и перейти к ощутимой восходящей коррекции. Оптимистичный сценарий для апреля предполагает диапазон 76-80 руб./$1 с тяготением к его нижней границе".

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