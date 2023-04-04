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04 апреля 2023 года 14:12
Минфин, скорее всего, пока продолжит в основном размещение выпусков ОФЗ-ПД - "Альфа-Капитал"
Минфин, скорее всего, при сложившейся конъюнктуре рынка пока и дальше продолжит размещать на аукционах в основном выпуски ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ-ПД), считает портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Евгений Жорнист. "Минфин в прошлую среду провел последние в первом квартале аукционы ОФЗ, где разместил два выпуска с погашением в 2032 и 2041 годах на 60 млрд рублей. Всего за квартал министерство разместило ОФЗ на 738 млрд рублей при индикативном плане в 800 млрд. То есть план был выполнен на 92%, притом что Минфин в квартале размещал преимущественно ОФЗ с фиксированным купоном и совсем не предлагал флоутеров, которые обычно вызывают спрос со стороны банков. Таким образом, ведомство смогло не брать на себя дополнительный процентный риск из-за бумаг с плавающей ставкой, - пишет эксперт в обзоре. - В то же время повышенное предложение классических ОФЗ с его стороны оказывает давление на вторичный рынок и, с нашей точки зрения, является основной причиной роста доходностей длинных рублевых гособлигаций. Но, скорее всего, Минфин и дальше продолжит размещать в основном выпуски с фиксированным купоном - пока это будет позволять конъюнктура рынка". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МИНФИН-АУКЦИОНЫ-АНАЛИТИКА
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