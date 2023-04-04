Минфин, скорее всего, пока продолжит в основном размещение выпусков ОФЗ-ПД - "Альфа-Капитал"

Минфин, скорее всего, при сложившейся конъюнктуре рынка пока и дальше продолжит размещать на аукционах в основном выпуски ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ-ПД), считает портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Евгений Жорнист.

"Минфин в прошлую среду провел последние в первом квартале аукционы ОФЗ, где разместил два выпуска с погашением в 2032 и 2041 годах на 60 млрд рублей. Всего за квартал министерство разместило ОФЗ на 738 млрд рублей при индикативном плане в 800 млрд. То есть план был выполнен на 92%, притом что Минфин в квартале размещал преимущественно ОФЗ с фиксированным купоном и совсем не предлагал флоутеров, которые обычно вызывают спрос со стороны банков. Таким образом, ведомство смогло не брать на себя дополнительный процентный риск из-за бумаг с плавающей ставкой, - пишет эксперт в обзоре. - В то же время повышенное предложение классических ОФЗ с его стороны оказывает давление на вторичный рынок и, с нашей точки зрения, является основной причиной роста доходностей длинных рублевых гособлигаций. Но, скорее всего, Минфин и дальше продолжит размещать в основном выпуски с фиксированным купоном - пока это будет позволять конъюнктура рынка".

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