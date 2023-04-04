Возможен рост цены нефти до $88-90/барр. во 2К23 - "Финам"

Текущее решение ОПЕК+ о сокращении добычи сырья с мая 2023 года будет способствовать повышению цен на нефть марки Brent во втором квартале года до $88-90 за баррель, после чего возможна коррекция, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Цены на нефть во вторник продолжают рост после взлета котировок в понедельник. Так участники рынка реагируют на планы ОПЕК+ значительно сократить свою добычу с мая. Как видим, внимание инвесторов переключилось на тенденции снижения спроса на фактор сокращения предложения сырья на рынке. Текущее решение ОПЕК+ будет способствовать повышению цен на нефть марки Brent во 2К23 до $88-90/баррель. С учетом того, что во второй половине этого года мировой рынок нефти может перейти в состояния дефицита (на фоне роста спроса со стороны Китая), есть шансы, что цена Brent поднимется в район $85-95/баррель, - пишет эксперт в обзоре. - При этом мы допускаем, что в ситуации ухода выше $95/баррель страны нефтяного альянса могут принять решение о наращивании своей добычи, чтобы стабилизировать котировки. Все будет зависеть от того, в каком положении будет мировой рынок нефти: дефицит/профицит и в каком объеме".

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