Индекс S&P 500 пока сохраняет потенциал роста - БКС Экспресс

Индекс S&P 500 пока сохраняет потенциал роста, возможен подъем к 4200 пунктам, индикаторы страха - индекс доллара DXY и индекс волатильности VIX - подавлены, что пока также играет за фондовых "быков" рынка акций США, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Ведущие американские индексы акций завершили сессию понедельника разнонаправленно, неразбериха вызвана фактором резкого взлета цен на энергоносители после решения ОПЕК+ сократить добычу. Вес энергетической компоненты в инфляции очень высокий, и удорожание сырья вновь повышает оценки разгона цен в экономике. А это усиливает опасения более жесткой политики ФРС в вопросе процентных ставок, - пишет аналитик. - Технически ничего страшного пока не произошло. После выкупа рынком мартовской глубокой просадки индексы США вновь лидируют в доходности с начала года. И в понедельник, по сути, был технический откат после прошедшего ралли. Если в среднесрочной перспективе остается неопределенность с устойчивостью банков США и ЕС, а ожидания монетарной паузы ФРС то усиливаются, то затухают, краткосрочно у индексов акций еще есть потенциал вверх".

Индекс широкого рынка S&P 500 после взятия принципиальной планки в 4000 пунктов уже вторую сессию закрепляется выше локального сопротивления 4100 пунктов, констатирует Зельцер. "А это аргумент в пользу дальнейшего подъема в сторону 4200 пунктов, что от текущих уровней составляет еще порядка 2%. И вот там уже состоится жесткое противоборство "быков" и "медведей", а волатильность рынка значительно повысится. Отрабатывать изменчивость рынка активным участникам лучше в самых волатильных бумагах, многократно подтвердивших свой взрывной характер", - отмечает эксперт БКС Экспресс.

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