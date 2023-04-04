"Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая

"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, торгующихся на "СПБ бирже" , сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Текущий список бумаг: Galaxy Entertainment, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), Tencent, Alibaba Group Holding, Baidu Inc., Li Auto, Xinyi Solar, AIA Group, China Construction Bank, Country Garden Services.

" Мы решили внести небольшое изменение в нашу подборку, сохранив позиции в технологическом и потребительском секторах. Убираем акции Li Ning и добавляем бумаги Galaxy Entertainment в ожидании роста расходов на внутренний туризм в весенне-летний период", - пишут аналитики.

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