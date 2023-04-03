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03 апреля 2023 года 17:36
"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 400 руб
"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 400 рублей за штуку", открытую в августе 2022 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Доходность с учетом дивидендов составляет 25,5%. Компания по-прежнему остается фундаментально сильной, поэтому после коррекции стоит возвращаться в акции по более выгодным ценам", - отмечают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ/ЗАКРЫТИЕ
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