Бумаги "Мать и дитя" сохраняют инвестиционную привлекательность - "Мои Инвестиции"

Бумаги российского провайдера частных медицинских услуг "Мать и дитя" (MD Medical) сохраняют инвестиционную привлекательность, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Мария Колбина и Николай Ковалев.

"Эмитент опубликовал в понедельник финансовые результаты за 2П22. Несмотря на отток клиентов и высокую базу сравнения (2021 год включал COVID-19), выручка осталась на сопоставимом уровне г/г (13 млрд руб.), что мы считаем неплохим результатом. EBITDA маржинальность осталась высокой (33%) и близка к историческим максимумам, EBITDA сократилась на 3% г/г (до 4,4 млрд руб.) "Мать и дитя" заработала 7,7 млрд руб. операционного потока, а инвестировала 1,2 млрд руб. в 2022 году, завершив большие проекты. Чистая денежная позиция достигла 3,9 млрд руб. и может покрыть инвестиции в один мультифункциональный госпиталь, - указывают эксперты в комментарии. - Мы ожидаем ускорение роста в 1П23 и годовую динамику 10%+ за счет нормализации базы сравнения и выхода региональных госпиталей на плановые показатели. Расписки выросли в цене на 25% с начала года и сейчас торгуются на EV/EBITDA 4x и P/E 6x. Компания продолжает платить дивиденды (7% годовая доходность) и выглядит интересно для нас".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.