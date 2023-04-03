"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: $105, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Страны ОПЕК+ решили добровольно сократить добычу до конца текущего года суммарно на 1,16 млн баррелей в сутки. Котировки фьючерсов на нефть отреагировали существенным ростом. На открытии американского рынка за ними могут последовать и котировки акций крупных нефтяных компаний", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления. При его пробитии появляется потенциал для дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $120. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $105 риск на портфель составит 0,29%", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.