Сюрприз от ОПЕК+ снижает перспективы рубля закрепиться выше 80 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Сюрприз от ОПЕК+ снижает перспективы рубля закрепиться выше 80 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти стало сюрпризом для рынка. В краткосрочной перспективе это говорит о том, что возвращение котировок Brent в диапазон $70-80/барр. выглядит затруднительным. Теперь, более вероятно, актуальным становится диапазон $80-90/барр. Принятое решение сигнализирует о том, что ОПЕК+, стимулируя своими действиями повышение мировых цен, не боится потерять долю рынка из-за конкуренции с американскими сланцевиками. По нашим грубым оценкам, дисконт Urals к Brent сейчас может составлять $27-25/барр. Поэтому при более высокой стоимости Brent объем предложения валюты может возрасти, оказывая рублю поддержку. Однако увеличение нефтегазовых доходов предполагает, что бюджетное правило может быстрее развернуться от продаж валюты из ФНБ в пользу покупок валюты в ФНБ, что не является для рубля позитивным фактором", - отмечает Шульгин.

Пока эксперт по-прежнему считает, что диапазон 75-80 руб./$1 остается актуальным. По его мнению, сюрприз от ОПЕК не снижает вероятности того, что курс USD/RUB может в ближайшее время протестировать диапазон 78-80 руб./$1. Однако Шульгин полагает, что вероятность курса закрепиться выше 80 руб./$1 заметно снизилась, а вероятность возвращения курса к 75 руб./$1 к середине года - увеличилась.

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