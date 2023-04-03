Дефицит на мировом рынке нефти сформируется уже во 2К23 - Инвестбанк Синара

Дефицит на мировом рынке нефти сформируется уже во IIквартале 2023 года, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Кирилл Таченников и Василий Мордовцев.

"Ряд стран-участников расширенного картеля ОПЕК+ заявили о добровольном сокращении производства нефти в суммарном объеме на 1,15 млн б/с (мбс). Кроме того, Россия, как рассказал вчера вице-премьер А. Новак, продлит действие собственного добровольного уменьшения на 500 тыс. б/с (тбс) по сравнению с февральским объемом уже до конца года, хотя ранее конечной точкой назывался июнь. Таким образом экспортеры нефти реагируют на неопределенность со спросом, возросшую в связи с турбулентностью в банковском секторе Запада", - отмечается в комментарии.

Эксперты отмечают, что, по данным ведущих отраслевых ресурсов, в феврале мировой рынок нефти находился в уравновешенном состоянии. В ноябре прошлого года ОПЕК уже уменьшала квоты на 2 мбс, что привело к снижению производства на ~1 мбс. Россия в марте сократила добычу на 500 тбс. Таким образом, в мировом масштабе майский среднесуточный объем добычи окажется, вероятно, на 1,65 млн барр. меньше февральского и на 2,6-2,7 млн барр. ниже сентября прошлого года, когда началась коррекция цен на марку Brent.

"С другой стороны, спрос со стороны Китая постепенно усиливается в связи с отменой антиковидных ограничений и к концу года вырастет, как ожидается, на 1 мбс по сравнению с декабрем 2022 года, - подчеркивают Таченников и Мордовцев. - Учитывая вышесказанное, мы предполагаем формирование дефицита на мировом рынке нефти уже в 2К23 и, несмотря на относительно низкие уровни 1К23, подтверждаем прогноз средней по этому году цены Brent на уровне $100/барр. Можно предположить, что сокращение производства не только подтолкнет вверх цены на Brent, но и поспособствует уменьшению дисконта Urals к Brent, что станет благоприятным фактором для российских нефтяных компаний".

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