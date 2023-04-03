Справедливая YTM новых бондов Росбанка находится в диапазоне 9,75-10% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность к погашению (YTM) нового выпуска трехлетних корпоративных облигаций Росбанка серии БО-003P-01 находится в диапазоне 9,75-10% годовых, считает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Росбанк 5 апреля откроет книгу заявок на облигации устойчивого развития серии БО-003P-01 на 3 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Ориентир по доходности - не выше КБД на сроке три года + 150 б. п. Заявленный ориентир по доходности соответствует 10,25% годовых, что несколько выше по сравнению с бумагами банков, имеющих максимальный кредитный рейтинг по версии российских рейтинговых агентств. На наш взгляд, справедливый уровень для нового выпуска Росбанка находится в диапазоне 9,75-10% годовых. При этом, с учетом высокого интереса к бумагам качественных эмитентов, скорее всего, основной спрос будет сконцентрирован ближе к нижней границе этого диапазона", - отмечает Афонин.

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