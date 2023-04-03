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03 апреля 2023 года 12:35

Справедливая YTM новых бондов Росбанка находится в диапазоне 9,75-10% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность к погашению (YTM) нового выпуска трехлетних корпоративных облигаций Росбанка серии БО-003P-01 находится в диапазоне 9,75-10% годовых, считает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Росбанк 5 апреля откроет книгу заявок на облигации устойчивого развития серии БО-003P-01 на 3 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Ориентир по доходности - не выше КБД на сроке три года + 150 б. п. Заявленный ориентир по доходности соответствует 10,25% годовых, что несколько выше по сравнению с бумагами банков, имеющих максимальный кредитный рейтинг по версии российских рейтинговых агентств. На наш взгляд, справедливый уровень для нового выпуска Росбанка находится в диапазоне 9,75-10% годовых. При этом, с учетом высокого интереса к бумагам качественных эмитентов, скорее всего, основной спрос будет сконцентрирован ближе к нижней границе этого диапазона", - отмечает Афонин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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