"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг "Мать и дитя" до 610 руб

"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную стоимость бумаг "Мать и дитя" до 610 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 13% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Компания показала ожидаемо слабую динамику показателей за 2П22 на фоне высокой базы 2021 года. Тем не менее по итогам двенадцати месяцев ей удалось сохранить рентабельность по EBITDA на уровне 31,4%, что в пределах средних значений за последние три года. При этом мы считаем, что у компании сохраняется потенциал роста в первом квартале 2023 года. В этом году объем ЭКО по госпрограмме увеличен более чем на 18% относительно плановых показателей предыдущего года (составит более 89,5 тысяч процедур). Также у компании есть высокий потенциал роста, особенно в регионах, из-за низкой концентрации рынка и слабой конкуренции", - указывает эксперт.

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