Рубль, вероятно, постепенно уйдет ниже 76-77 руб./$1 - БКС Экспресс

Курс валютной пары USD/RUB на фоне нефтяного импульса, вероятно, постепенно опустится ниже 76-77 руб./$1, пара CNY/RUB способна приблизиться к 11 рублям за юань, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Помимо позитивного влияния на рубль более высоких нефтяных цен стоит учитывать фактор потенциального сокращения объема валютных интервенций. Сейчас ЦБ РФ в интересах Минфина ежедневно продает валюту (юани) на 5,5 млрд руб. в рамках нового бюджетного правила. В дальнейшем по мере роста нефтегазовых доходов в текущем году возможна ситуация, когда Банк России вновь начнет покупать валюту, восполняя резервы", - отмечает аналитик в комментарии.

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