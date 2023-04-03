Высокая волатильность на валютном рынке на текущей неделе маловероятна - ПСБ

Высокая волатильность на российском валютном рынке на текущей неделе маловероятна, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что на текущей неделе пара доллар/рубль продолжит плавный рост в диапазоне 77-79 руб./$1. Спрос на иностранную валюту среди банков остается повышенным, при этом предложение долларов снизится ввиду низкой активности экспортеров из-за фактора начала месяца. Высокой волатильности на рынке ожидать не приходится ввиду ряда выходных дней в Китае и в странах Запада", - указывает эксперт в комментарии.

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