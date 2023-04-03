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03 апреля 2023 года 09:04
Индекс Мосбиржи может достигнуть новых годовых максимумов в ближайшее время - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи в ближайшее время может достигнуть новых годовых максимумов за счет акций российских нефтяных компаний, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Новая неделя на российском рынке акций может начаться с возобновления подъема из-за резкого роста цен на нефть, произошедшего вследствие внезапного сокращения добычи странами ОПЕК+. Индекс Мосбиржи за счет акций нефтяников (они, вероятно, будут выглядеть "лучше рынка" на торгах в понедельник, в первую очередь это касается "ЛУКОЙЛа", "Татнефти", "Роснефти" и "Газпром нефти") способен в ближайшее время достигнуть новых годовых максимумов. В качестве зоны потенциального торможения волны роста ранее выделяли область 2465-2505 пунктов. Эти рубежи сделали свое дело, приостановив подъем, но в среднесрочной перспективе при спокойном внешнем фоне они могут быть пройдены. Удержание долгосрочных длинных позиций по рынку актуально", - пишет аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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