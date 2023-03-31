"Мои Инвестиции" обновили топ акций компаний малой капитализации РФ

"Мои Инвестиции" внесли изменения в топ акций компаний малой капитализации РФ, которые могут показать динамику лучше рынка в 2023г, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Текущий состав списка: "Белуга Групп", Positive Technologies, "Мечел", Globaltrans, "ОГК-2", "Юнипро", Whoosh и "Башнефть".

Аналитики обновили подборку акций малой капитализации, которые могут показать динамику лучше рынка, по ряду причин:

- Реализация долгосрочных возможностей для развития. Beluga Group, Positive Technologies, Whoosh сохраняют высокие органические темпы роста бизнеса, уход с рынка иностранных конкурентов открывает новые возможности.

- Сильные финансовые результаты ожидаются у "Мечела", Globaltrans, Beluga Group, "ОГК-2" на горизонте 12 месяцев.

- Привлекательные дивидендные выплаты на горизонте 12 месяцев. Дивидендные фавориты в подборке: "Юнипро", "Башнефть" прив., Beluga Group, "ОГК-2".

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