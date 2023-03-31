"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Innovent Biologics с целевой ценой HKD48 за штуку, что предполагает потенциал роста 37% с текущих уровней, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Компания отчиталась за 2022 год: выручка увеличилась на 7% г/г, чистый убыток для акционеров составил до CNY2,18 млрд. Выручка соответствует нашим ожиданиям, тогда как убыток оказался меньше, чем мы прогнозировали, за счет более благоприятных, чем ожидалось, курсовых разниц. В 2022 году коммерческие расходы снизились на 1%г/г. Мы понизили прогнозы чистого убытка на 2023 год с CNY2,14 млрд до CNY1,8 млрд с учетом более эффективного контроля издержек в компании", - пишут аналитики.

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