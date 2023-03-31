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31 марта 2023 года 17:16
Покупка акций Сегежа Групп - привлекательная долгосрочная инвестидея - "Солид Брокер"
Покупка акций "Сегежа Групп" является привлекательной долгосрочной инвестиционной идеей, полагают аналитики "Солид Брокер". "Сегежа Групп" отчиталась за 4К22. Выручка группы в четвертом квартале снизалась на 20%, OIBDA потеряла 21%, а чистая прибыль закончила год в отрицательной зоне, - отмечается в комментарии. - Чистый долг увеличился до 101 млрд. рублей, а его соотношение к OIBDA выросло до 4,1х. IVквартал может стать отправной точкой для роста, поскольку в значительной степени изменился курс рубля, а также были предприняты меры по снижению логистических расходов. Теперь компания торгуется по мультипликатору EV/OIBDA 7,7х, что является средним уровнем последних лет, и свидетельствует о правильной оценке группы в моменте". Эксперты "Солид Брокер" подчеркивают, что заводы компании сейчас загружены почти на 100%, в то время как в 2022 году останавливали производства на северо-западе. Продукцию перенаправили на новые рынки в Китай, Ближний Восток и Египет, а также в РФ. Тем не менее, логистика пока всё равно дорогая. "В IV квартале компания работала уже на грани операционной рентабельности, но в I квартале 2023 года уже произошла нормализация, - констатируют стратеги. - Приоритет на 2023 год - улучшение рентабельности за счет оптимизации расходов. Сейчас не до проектов роста. Пока необходимо дождаться стабилизации операционного денежного потока, а затем компания будет тратиться на модернизацию. После чего, когда цены нормализуются, уже можно будет говорить о проектах роста". Также аналитики отмечают, что в IV квартале операционного денежного потока до изменения оборотного капитала (скорректированная EBITDA) уже не хватало на расходы по обслуживанию долга, но в I квартале ситуация улучшилась. "Мы считаем, что "Сегежа", видимо, постепенно проходит низшую точку цикла и своего развития. В 2023 году нужно просто прийти в себя, а уже затем думать о развитии. На дивиденды за 2022 год мы не рассчитываем. Наша рекомендация по-прежнему "покупать". Долгосрочно "Сегежа" выглядит очень доходной идеей, но в моменте не ожидаем роста", - резюмируют эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕГЕЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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