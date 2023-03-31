"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Eli Lilly

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Eli Lilly and Co. с целевой ценой $400 за штуку, что предполагает потенциал роста 17% от текущих уровней с учетом дивидендов, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Eli Lilly разрабатывает и производит болеутоляющие, препараты для терапии диабета, рака и нейродегенеративных заболеваний, - отмечают эксперты. - Компания продолжает развивать перспективные лекарства и недавно сообщила о позитивных результатах ряда исследований. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA присвоило статус ускоренного рассмотрения препарату tirzepatide для взрослых пациентов с диагнозом ожирение и одобрило Retevmo для лечения ряда солидных опухолей поздней стадии или с метастазами, а также локального немелкоклеточного рака легкого на поздней стадии или с метастазами с мутацией гена RET. Мы полагаем, что эти события подстегнут рост выручки и прибыли компании".

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