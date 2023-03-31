"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 422 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 422 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,5%, стоп-приказ: 354 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Сильные финансовые показатели компании обеспечили сильные операционные результаты за год, отмечают аналитики. Исходя из финансовых результатов по МСФО, компания может выплатить хорошие итоговые дивиденды за 2022 год. Потенциальный размер дивидендов - 21,6 руб. на акцию, доходность 6% с учетом кумулятивной дивидендной доходности уже выплаченных за 9 месяцев 2022 года дивидендов.

"С технической точки зрения бумага двигается к верхнему уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 6,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 354 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,68", - указывают эксперты "Финама".

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