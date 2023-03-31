"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Vertiv с целью $16,4

"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Vertiv Holdings Co. с целью $16,4 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,84%, стоп-приказ: $12,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Отчет Vertiv за IV квартал 2022 года показал существенное улучшение показателей, отмечают аналитики. В 2023 году ожидается рост чистых продаж. По словам руководителя Vertiv Джордано Альбертацци, 2022 год стал ключевым и преобразующим годом для компании, кульминацией которого стал лучший квартал за всю ее историю, с сильным годовым и последовательным ростом выручки, операционной прибыли, маржи, денежного потока и рекордным портфелем заказов.

"С точки зрения технического анализа цена движется в локальном восходящем тренде, котировки откатились к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить ниже этого уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $12,5 риск на портфель составит 0,94%. Соотношение прибыль/риск составляет 2 к 1", - указывают эксперты "Финама".

Vertiv Holdings - американский поставщик оборудования и услуг для центров обработки данных с портфелем решений и услуг по энергоснабжению, охлаждению и IT-инфраструктуре.

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