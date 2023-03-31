Курс рубля может установиться на уровне 70-75 руб./$1 к концу 2023 года - Группа ПСБ

Валютная пара доллар/рубль к концу 2023 года установится на уровне 70-75 руб./$1, полагает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.

По мнению эксперта, этому будут способствовать два фактора: внутренний и внешний баланс. Внутренний баланс основан на том, что курс будет формироваться из заложенного в российском бюджете уровне рублевой цены нефти в 4900 руб./баррель. Он выводит курс на уровень 80 руб./$1 при нефти $60 за баррель и 70 руб./$1 при нефти $70 за баррель до конца текущего года.

Внешнее равновесие формируется исходя из ожиданий стабилизации мировой цены на нефть в районе $80-85 за баррель, благодаря открытию экономики Китая после COVID-19, превышения позитивного эффекта прироста глобальной экономики и потребления нефти над негативными последствиями торможения экономик Европы и США, а также снижению дисконта экспортной цены нефти до $10-15 за баррель по мере постепенного решения проблем с логистикой российскими компаниями. Все это может к стабилизации курса на уровне 70-75 руб./$1 к концу 2023 года, считает Русецкий.

"В текущей ситуации ослабления национальной валюты восстанавливать стоимость рублевых вложений стоит через покупку акций компаний-экспортеров", - отмечает эксперт. "Именно такие бумаги растут на фоне ослабления рубля, а фондовый рынок, показывая хороший рост, через 1-1,5 года полностью компенсирует снижение национальной валюты", - добавляет он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.