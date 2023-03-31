Вероятен рост S&P 500 к 4100п на торгах в пятницу - БКС Экспресс

Вероятен рост индекса S&P 500 к уровню 4100 пунктов на торгах в пятницу, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Период высокой волатильности на рынке сменяется затишьем, после чего вновь следует скачок изменчивости. В начале марта бушевали нешуточные страсти вокруг банковского кризиса в США и ЕС. Во второй половине месяца центробанки боролись с кризисом доверия, "заливая" рынки ликвидностью и корректируя планы по денежно-кредитной политике. Под занавес инвесторы "переварили" негатив и вывели индексы акций в "зеленую зону". С начала марта прирост индекса широкого рынка акций S&P 500 уже более 2%, а на панике провал превышал 4%. У самого волатильного IT-бенчмарка Nasdaq доходность будет около 5% при падении в моменте на 4%, - отмечает аналитик. - Технически в начале недели рынок консолидировался в узком диапазоне, что предвещало всплеск активности. Все так и получилось. В итоге проявили себя именно фондовые "быки", прорвав снизу-вверх планку 4000 пунктов по индексу S&P 500. В четверг уровень устоял, а значит, это именно прорыв, а не ложный прокол. Закрытие рынка уже было на 4050 пунктах, и пространство для маневра американских "быков" еще есть. Вероятность выхода индекса на первую локальную цель роста в области 4100 пунктов на основной сессии в пятницу значительна".

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