Оснований для уверенного ослабления рубля выше 80 руб./$1 пока нет - "Открытие Инвестиции"

Оснований для уверенного ослабления рубля по отношению к доллару США выше 80 руб./$1 в настоящее время нет, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Рубль к доллару завершает снижением четвертую неделю подряд и второй месяц кряду. Но что более примечательно, он дешевел к доллару три квартала подряд. Аналогичная трехквартальная серия наблюдалась в 2018 году, а также в 2014-2015 гг. До этого - во время мирового кризиса на стыке 2008 и 2009 гг. Между тем в начале 2000-х годов рубль дешевел девять кварталов подряд. Поэтому трехквартальную серию нельзя назвать предельной. Краткосрочно мы по-прежнему не исключаем рост курса пары USD/RUB до 78-80 руб./$1, поскольку в марте наблюдались повышение спроса импортеров на валюту, повышение инвестиционного импорта и более существенное давление на рубль со стороны капитального счета. При этом мы в ближайшие недели не видим предпосылок для увеличения объемов предложения валюты со стороны экспортеров, - пишет эксперт в обзоре. - Между тем видим, что нефть марки Brent вернулась в диапазон $75-80 за баррель, ожидаем увидеть сокращение дисконта между сортами Urals и Brent в ближайшие месяцы. Отмечаем, что ближе к 80 руб./$1 рубль уже будет выглядеть технически сильно перекупленным. При этом такой высокий курс может сократить спрос на валюту со стороны импортеров товаров. Пока не видим оснований для того, чтобы уверенно прогнозировать курс USD/RUB выше 80 руб./$1".

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