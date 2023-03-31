SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, исключив из него бумаги "ОГК-2", сообщается в материале инвестбанка.

Таким образом, в текущий состав вошли "Транснефть", "ЛУКОЙЛ" и "МТС".

"Две недели назад мы внесли в подборку два изменения - тогда в нее вернулись акции "ЛУКОЙЛа", а бумаги "Мосэнерго" были исключены. Теперь подборку покидают акции "ОГК-2" - они достигли целевой цены (вошли в подборку в августе прошлого года и с того момента подорожали на 38%). Мы по-прежнему считаем, что бумаги "ОГК-2" могут принести высокую дивидендную доходность - более 15% по итогам 2022 года (совет директоров компании пока не дал рекомендации по дивидендам за прошлый год), при этом пока не видим потенциал дальнейшего роста котировок", - указывают эксперты в комментарии.

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