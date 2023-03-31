Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг "Яндекса" и Ozon, при этом сохраняют осторожность в отношении VK с учетом остающейся неопределенности в вопросах корпоративного управления и стратегии компании в отношении создания стоимости для миноритарных акционеров.

"По нашим оценкам, в 2023 году рынок рекламы вырастет на 9% г/г (до 613 млрд руб.) на фоне восстановления спроса и медиаинфляции, а рынок онлайн-рекламы - на 12% г/г (до 364 млрд руб.). При этом темпы роста рекламной выручи "Яндекса" замедлятся по сравнению с 2022 годом, поскольку со второго квартала эффект замещения зарубежных площадок больше не будет влиять на показатели роста, а также из-за продажи "Дзена" VK. Рост рекламной выручки VK, по нашим прогнозам, может немного ускориться по сравнению с 2022 годом, в том числе за счет эффекта от приобретения "Дзена". При этом рекламная выручка и "Яндекса", и VK будут расти быстрее рынка интернет-рекламы, в результате чего их доли могут составить 72% и 19% соответственно, - указывают эксперты Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова в обзоре. - Ритейл-медиа вырастет более чем в два раза в 2023 году и будет существенно опережать рост рынка онлайн-рекламы в целом. Это связано с активным развитием электронной коммерции, которая открывает новые возможности по продвижению и поиску товаров и услуг, а нехватка рекламного инвентаря лишь способствует перетоку рекламных бюджетов на новые платформы. Такая тенденция подкрепляется и зарубежным опытом. К примеру, в 1К23 при поиске товаров и услуг американские потребители намного активнее использовали сервисы Amazon.com Inc. и Walmart Inc. по сравнению с поиском или социальными сетями. Среди публичных компаний главным бенефициаром такого тренда в ритейл-медиа должен стать Ozon и отчасти "Яндекс".

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