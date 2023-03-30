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30 марта 2023 года 19:02
"БКС МИ" понизил рекомендацию для акций Hormel Foods до "держать"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций Hormel Foods с "покупать" до "держать" на фоне отчета компании за 1К23, сообщается в обзоре. "Недавно Hormel отчиталась за 1К23: прибыль на акцию (EPS) составила $0,40, что на $0,05 ниже консенсус-прогноза и на 10% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Менеджмент также понизил ориентир EPS на финансовый 2023 год до $1,70-1,82 с $1,83-1,93. Мы понижаем нашу оценку EPS на финансовый 2023 год до $1,70 с $1,90 по нижней границе пересмотренного ориентировочного диапазона компании, что предполагает снижение на 7% против 2022 года. В 2024 году ждем роста прибыли, но снижаем прогноз с $2,0 до $1,8 с учетом более низкой базы в 2023 году. Наш пятилетний прогноз темпа роста прибыли - 6% (против 8% ранее)", - пишут аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-HORMEL/FOODS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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