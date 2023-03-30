БКС Экспресс сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций ЦИАН

БКС Экспресс сохраняет позитивную оценку цены акций ЦИАН на долгосрочном горизонте, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Евгения Калянова.

"Сервис онлайн-объявлений о недвижимости ЦИАН опубликовал отчетность по МСФО за IV квартал и полный 2022 год. Компания показала сильные растущие финансовые показатели, но инвесторы отреагировали умеренно негативно на релиз. Причина в том, что менеджмент не дал заявлений по дивидендам. Рынок их ждал, так как в прошлом квартале говорилось о потенциальном разделении накопленных средств среди акционеров. Препятствием являются текущая корпоративная структура компании, имеющая иностранные корни, и ограничения, наложенные на уровне международного и российского законодательств, - отмечает аналитик. - На долгосрочном горизонте видение по акциям остается позитивным. Несмотря на динамично меняющиеся обстоятельства для ведения бизнеса, эмитент достигает сильных результатов. После некоторой стабилизации на рынке недвижимости и в условиях отсутствия иностранных конкурентов сервис имеет все шансы интенсивно развиваться дальше".

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