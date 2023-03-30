"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Duke Energy с прогнозной ценой $112

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Duke Energy с прогнозной стоимостью $112 за штуку на март 2024 года, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Duke Energy отличается классическими для защитного "кейса" характеристиками: акции компании предлагают внушительную дивидендную доходность, показывают высокую корреляцию с отраслевым индексом, а профиль деятельности предполагает 90%-ную долю тарифной выручки в общей структуре продаж. При этом с продажей нерегулируемых ВИЭ в 2023 году фокус эмитента на тарифной деятельности лишь вырастет", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

Duke Energy - американский вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг. Компания является одной из крупнейших в США и обслуживает территорию общей площадью 240 тыс. кв. км, поставляя э/э и газ почти 10 млн потребителей.

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