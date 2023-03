Вероятно сохранение пониженной волатильности рынка акций США в ближайшее время - Freedom Finance Global

Вероятно сохранение пониженной волатильности американского рынка акций в ближайшее время при нейтральном балансе рисков, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"Торговую сессию 29 марта ключевые фондовые индексы США завершили в плюсе. Все индустрии, входящие в состав S&P 500, продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами роста стали сектора недвижимости и IT. Чувствительный к ставкам индекс Nasdaq вошел в фазу "бычьего" рынка, завершив торги ростом более чем на 20% в сравнении с минимумом конца декабря за счет ралли в акциях Apple Inc., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc.. Это отражает ожидания инвесторов более раннего, чем ожидалось, завершения цикла повышения ставки ФРС за счет ослабления экономической активности и повышения рисков рецессии. С начала года Nasdaq вырос на 13,9%, тогда как базовый S&P 500 прибавил 4,9%, а промышленный Dow Jones снизился на 1,3%. Стабилизация доходностей гособлигаций после повышенного давления в начале недели также оказала поддержку рынку акций, - указывает эксперт. - В целом ожидаем сохранение пониженной волатильности рынка при нейтральном балансе рисков. Индекс S&P 500 продемонстрировал отскок и преодолел психологически значимую отметку 4000 пунктов. В результате бенчмарку удалось закрепиться выше 50-дневной скользящей средней. MACD подтверждает укрепление позиций "быков". В предстоящую сессию следующим уровнем для тестирования станет отметка 4050 пунктов".

