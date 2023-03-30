Потенциал роста цены бумаг Globaltrans будет зависеть от ситуации с дивидендами - SberCIB

Дальнейший потенциал роста цены бумаг Globaltrans будет зависеть от прогресса с дивидендными выплатами, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

"Результаты Globaltrans превысили наши ожидания благодаря сильной динамике в сегменте перевозок нефтепродуктов Учитывая также, что снижение ставок на аренду полувагонов замедлилось и будет менее глубоким, мы подняли прогноз финансовых показателей на 2023 год. В частности, мы ожидаем, что скорректированная EBITDA компании может достичь 42,2 млрд руб., а чистая прибыль - 24,4 млрд руб., - указывает эксперт Георгий Иванин. - Оценка компании по-прежнему привлекательная: эмитент торгуется с коэффициентом EV/EBITDA на 2023 год 1,5, что вдвое ниже исторических 3,5. Но с начала года бумаги подорожали уже на 56%, и, по нашей оценке, дальнейший потенциал роста будет зависеть от прогресса с дивидендными выплатами. Если, как мы ожидаем, компания возобновит выплаты не ранее 2024 года, потенциал роста котировок бумаги составит только около 25%".

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