"Финам" открыл торговую идею: покупать акции MD Medical Group с целью 590 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции MD Medical Group с целевой ценой 590 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 500 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует финансовые результаты за 2022 год 3 апреля. Аналитики ожидают сильные данные в отчете за счет притока клиентов в частные клиники и роста спроса на медицинские услуги на 15-20% в 2022 году.

"С технической точки зрения акции компании пробили уровень сопротивления и находятся в восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 590 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 500 руб. риск на портфель составит 0,53%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,2", - отмечают эксперты "Финама".

Группа компаний MD Medical ("Мать и дитя") - один из лидеров российского рынка частных медицинских услуг, динамично развивающий региональную сеть. Компания владеет 10 ультрасовременными и высокотехнологичными госпиталями и 43 клиниками, обладающими мощными диагностическими и терапевтическими ресурсами.

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