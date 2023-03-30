"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Merchants Bank с прогнозной стоимостью на уровне 66,03 гонконгского доллара (HKD) за штуку после публикации результатов эмитента за 2022 год, сообщается в материале аналитиков.

"На справедливой стоимости в 4К22 сказался резкий спад на рынке облигаций в ноябре-декабре, из-за чего непроцентный доход банка упал в 4К22 на 32,2% г/г. Тем не менее с начала 2023 года доходности быстро восстановились, и мы ожидаем, что улучшение рынка долга поддержит показатели эмитента. При рентабельности собственного капитала (ROE) более 17% считаем стоимость бумаги на уровне 0,9x 2023e P/B недостаточной. Наша целевая цена соответствует мультипликаторам P/E 9,9x 2023e и P/B 1,6x 2023e", - указывают эксперты.

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