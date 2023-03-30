"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Anhui Conch Cement

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского госпредприятия по производству цемента и клинкера Anhui Conch Cement, сообщается в обзоре аналитиков.

"Повышаем прогноз чистой прибыли, причитающейся акционерам, на 2023 год на 12,7% (до CNY17,5 млрд), а на 2024 год - на 14,8% (до CNY19,6 млрд). Компания планирует в текущем году повысить продажи на 8,5% г/г и ожидает стабильной себестоимости. Также эмитент предложил дивиденды в размере CNY1,48 на акцию за 2022 год, повысив коэффициент выплат до 50% с 38% в 2021 году (дивдоходность около 7% за 2023 год)", - отмечают эксперты.

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