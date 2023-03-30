"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Kuaishou Technology

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Kuaishou Technology с прогнозной стоимостью на уровне 75,2 гонконгского доллара (HKD) на горизонте года, что соответствует потенциалу роста 34%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Kuaishou Technology продемонстрировала хорошие результаты по итогам IV квартала 2022 года, несмотря на сохраняющуюся слабость национальной экономики и рост и очередную вспышку заболеваемости коронавирусом в октябре-ноябре, - отмечает аналитик Ксения Лапшина. - Квартальная выручка показала прирост на 16% г/г до 28,3 млрд юаней, темпы роста даже ускорились с 13% г/г в 3 квартале. Операционная эффективность Kuaishou значительно улучшилась как в годовом, так и в квартальном выражении. По итогам IV квартала Kuaishou почти в 5 раз сократила операционный убыток".

Также из позитивных моментов аналитик выделяет выход компании впервые по итогам года на положительный показатель скорр. EBITDA и получение операционной прибыли на внутреннем рынке. Такими темпами уже в этом году компания должна выйти на чистую прибыль, все возможности для этого у нее есть, считает Лапшина.

Kuaishou Technology - китайская технологическая компания, разработчик развлекательных приложений для создания, просмотра и стриминга видеоконтента, проведения прямых трансляций, социального общения и взаимодействия с брендами.

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