Пара доллар/рубль может выйти к отметке 77,5 руб./$1 в четверг - Банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль может выйти к отметке 77,5 руб./$1 в четверг в связи с приостановившимся ростом цен на нефть, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду продолжил слабеть в связи с окончанием мартовского налогового периода. На этом фоне сегодня курс USD/RUB вырос к 77,2 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В связи с приостановившимся ростом цен на нефть курс USD/RUB сегодня может достигнуть 77,5 руб./$1. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от апрельских объемов продаж юаней по бюджетному правилу, которые будут анонсированы на предстоящей неделе", - пишут аналитики банка.

Нефтяные цены в среду росли, но все же снизились по итогам дня в связи с коррекционным укреплением доллара. Статистика от Минэнерго США указала на падение запасов нефти за неделю сразу на 7,5 млн барр. (прогноз +0,1 млн барр.). Такое снижение запасов черного золота было максимальным с ноября, отмечают эксперты, но в четверг утром фьючерсы Brent продолжают торговаться вблизи $78,3/барр. Вероятно, нефтяные котировки не покажут существенный рост в ожидании дальнейших сигналов, полагают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.