Возможно продолжение роста на рынке акций США в ближайшие дни - "Мои Инвестиции"

Возможно продолжение роста на американском фондовом рынке в ближайшие торговые сессии, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Рынок акций США во главе с бумагами технологических компаний показывает уверенный рост, вызванный в первую очередь техническими факторами. Этот импульс наверх может продлиться еще несколько дней, однако фундаментальных причин для закрепления рынка на более высоких отметках по-прежнему нет", - указывают эксперты в комментарии.

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