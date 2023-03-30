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30 марта 2023 года 09:59
Возможно продолжение роста на рынке акций США в ближайшие дни - "Мои Инвестиции"
Возможно продолжение роста на американском фондовом рынке в ближайшие торговые сессии, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Рынок акций США во главе с бумагами технологических компаний показывает уверенный рост, вызванный в первую очередь техническими факторами. Этот импульс наверх может продлиться еще несколько дней, однако фундаментальных причин для закрепления рынка на более высоких отметках по-прежнему нет", - указывают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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