Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги четверга в диапазоне 2450-2488п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 2450-2488 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Многое будет зависеть от динамики акций Сбербанка, коррекция в которых станет причиной отката индекса. Несмотря на это, рассчитываем на сохранения спроса на акции "ММК", "Северстали" и "НЛМК". Чуть хуже могут выглядеть акции нефтегазового сектора", - отмечает аналитик в комментарии.

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