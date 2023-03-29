БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 4750 руб

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 4750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: 4313-4323 руб., потенциальная доходность: 10%, сообщается в материале аналитика Евгения Калянова.

"Стоп-лосс" при необходимости инвестор может выставить самостоятельно, исходя из своего риск-профиля, указывает эксперт.

Аналитик отмечает следующие позитивные факторы:

- Поддержку акциям экспортера создает продолжающееся ослабление рубля.

- Сокращение добычи на 0,5 млн барр. в сутки в марте снизило объем российской нефти, продаваемой в западных портах и привело к сокращению дисконта сорта Urals к Brent на $5 за барр.

- Решение правительства РФ изменить ориентир при расчете налогов с Urals на Brent при поэтапном ограничении дисконта между сортами ожидаемо будет способствовать дальнейшему его сужению.

- Ранее было объявлено о продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "ЛУКОЙЛа" в Италии. Продажа освобождает компанию от потенциального убытка, который она могла бы понести в случае национализации этого актива.

- Ожидания роста дивидендов за счет предполагаемого роста добычи и отсутствия убытка от потенциальной национализации активов в Европе.

Обращает внимание эксперт и на возможные риски:

- Возобновление укрепления рубля к доллару.

- Если компания продолжит не раскрывать отчетность по МСФО, то база для расчета дивидендов и оценки результатов компании не будет достаточно прозрачна для инвесторов и адекватного построения прогнозов.

- Введение новых санкций может повлиять на текущий экспорт компании.

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