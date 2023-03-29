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29 марта 2023 года 16:06
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Boeing с целью $234
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Boeing Co. с целью $234 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциал идеи: 14,16%, стоп-приказ: $191, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания продолжает получать заказы на самолеты 737 Мах, что говорит о восстановлении спроса в авиаотрасли, отмечают аналитики. "С технической точки зрения боковое движение продолжается. Попытки развить нисходящее движение не увенчались успехом, и глобальная восходящая тенденция может продолжиться. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $191 риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08", - указывают эксперты "Финама". The Boeing Company - американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Штаб-квартира находится в Чикаго. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BOEING-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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