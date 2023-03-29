Техническая картина в паре доллар/рубль указывает на возможность тестирования области 78-80 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Техническая картина в паре доллар/рубль указывает на возможность тестирования области 78-80 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Пока нефть сохраняет диапазон $75-80 за баррель Brent, и в ближайшие недели роста объема поступлений нефтегазовых доходов не предвидится. При этом мы видим, что во второй половине марта рубль подешевел против турецкой и казахстанской валюты, что может указывать на более высокий спрос на валюту со стороны импортеров, а также сохраняющуюся динамику оттока капитала. Диапазон 75-80 руб./$1 пока остается актуальным, но в текущей точке риски смещаются в сторону попытки тестирования верхней границы этого диапазона. Техническая картина в паре USD/RUB указывает на возможность тестирования области 78-80 руб./$1, поскольку цены на нефть не спешат уверенно возвращаться в диапазон $80-85/барр.", - отмечает эксперт.

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