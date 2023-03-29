SberCIB сохраняет негативную оценку GDR Ленты

Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют негативную оценку перспектив бумаг (GDR) ритейлера "Лента", сообщается в обзоре инвестбанка.

"Мы считаем опубликованные показатели "Ленты" за 2022 год по МСФО слабыми. Темпы роста выручки в прошлом году (11,1%) были ниже инфляции, а рентабельность по EBITDA снижалась. Сокращение расходов позитивно для бизнеса, но приток покупателей восстанавливается слабо. Эмитенту также предстоит улучшить результаты "Утконоса", который продолжает давить на рентабельность", - указывает эксперт Михаил Красноперов.

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