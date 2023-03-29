Наиболее вероятна боковая динамика торгов на рынке акций США в среду - Freedom Finance Global

Наиболее вероятно продолжение боковой динамики американского фондового рынка в течение торговой сессии в среду, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"Инвестсообщество в ближайшую неделю ждет блок новых публикаций важной макростатистики. 3 и 5 апреля выйдут данные опросов ISM в сфере производства и услуг, 7 апреля будет опубликован мартовский отчет по рынку труда, а 12 апреля - индекс потребительских цен за март. После этой даты стартует сезон отчетов за первый квартал, который по традиции откроют релизы банков. На данный момент ситуация в финсекторе стабилизируется, но все последствия недавних шоков пока не очевидны. Из-за этого давление на рынок акций сохраняется. Кроме того, растущая доходность безрисковых инструментов в ближайшие сессии может вновь развернуть интерес инвесторов долговым бумагам, - пишет эксперт в комментарии. - Осторожность инвесторов также обусловлена неоднозначностью прогнозов в отношении дальнейших решений ФРС. Вероятность того, что регулятор в мае поставит цикл повышения ставки на паузу, и вероятность ее очередного подъема на 25 б.п. почти равны. Мы ожидаем нормализации волатильности, а баланс рисков в предстоящую сессию представляется нейтральным. В этой связи наиболее вероятно продолжение боковой динамики американского фондового рынка".

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