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29 марта 2023 года 13:24
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для бумаг Etalon
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг Etalon Group после публикации финансовых результатов эмитента за 2022 год, сообщается в обзоре экспертов. "Как следует из представленных результатов Etalon Group за 2022 год по МСФО, выручка снизилась на 7,6% и оказалась на 4% ниже наших ожиданий. Показатель EBITDA тоже уменьшился (на 7,8% - до 16,5 млрд руб.), но превысил наш прогноз (15 млрд руб.) за счет менее значительных "прочих" расходов (2,3 млрд руб. против нашей оценки в 4,1 млрд руб.). Чистая прибыль выросла до 13 млрд руб. благодаря единоразовой выгоде в размере 12 млрд руб., полученной от приобретения "ЮИТ Россия" в 1П22. Без учета данной статьи прибыль по итогам года уменьшилась на 68% (до 0,9 млрд руб.), - отмечает аналитик Ирина Фомкина. - Динамика выручки Etalon Group ожидаемо оказалась хуже, чем у "Группы ЛСР" (минус 7,6% против плюс 7%). Мы полагаем, что в 1К23 давление на спрос на проекты бизнес- и элитного классов Etalon Group сохранилось, но ожидаем некоторого оживления рынка во 2К23. На данный момент не видим оснований для пересмотра оценки эмитента в лучшую сторону. Более того, несмотря на солидную чистую прибыль, компания вряд ли начнет выплачивать дивиденды до завершения процесса смены юрисдикции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ETALON-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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